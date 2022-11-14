Годовая инфляция в России продолжила снижаться в октябре — ЦБ

В октябре в России продолжила снижаться годовая инфляция — она составила 12,63%, следует из данных Банка России. Месячный прирост цен составил 0,18%. С поправкой на сезонность цены выросли на 0,13%, указывает регулятор:

— Ослабление инфляционного давления обусловлено временным охлаждением потребительской активности в условиях частичной мобилизации и расширением предложения продовольствия. Годовая инфляция продолжила снижаться и составила 12,63%, — сказано в сообщении.

По прогнозу ЦБ, с учетом переноса индексации тарифов на коммунальные услуги с следующего года на декабрь этого годовая инфляция в 2022 году составит 12-13%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Фото: realnoevremya.ru

Годовая инфляция в России по состоянию на 7 ноября замедлилась до 12,52% в сравнении с неделей ранее. На неделе с 1 по 7 ноября темп роста цен на продовольственные товары снизился и составил 0,13% после 0,17% неделей ранее на фоне замедления удорожания плодоовощной продукции.

10 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на вопрос о том, пройдено ли дно российской экономикой или возможен новый спад.

— Я так не люблю искать дно, — сказала она.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко