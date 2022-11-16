Российская экономика в третьем квартале сократилась на 4%

Экономика России в третьем квартале 2022 года сократилась на 4% по отношению к уровню прошлого года, оценил Росстат. При расчете динамики ВВП использовались индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение физического объема.



Снижение оптового оборота оценивается на 22,6%. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений снизились на 10,4%.

Падение розничного товарооборота оценивается на 9,1%, грузооборота — на 5,5%, обрабатывающих производств — на 2%. Рост продемонстрировали сельское хозяйство и строительство — на 6,2% и 6,7% соответственно.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что инфляция в России в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8—2,9%.

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Маргарита Головатенко