Логистический партнер McDonald’s уходит из России — компания имела распределительный центр в Казани

Американская компания Havi Logistics, специализирующаяся на логистике продуктов питания, ищет нового владельца для своего бизнеса в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Стоит отметить, что у компании в стране находилось более 10 распределительных центров, в том числе и в Казани. В первую очередь Havi Logistics известна как партнер сети ресторанов McDonald’s — он обеспечивал закупку и доставку продукции в 518 ресторанов сети быстрого питания.

Кроме того, компания предоставляла услуги международным брендам, среди которых были IKEA и компании энергетического и нефтегазового сектора — British Petroleum (BP), Equinor (бывшая Statoil), OMV.

Сейчас Havi Logistics прорабатывает варианты локализации и намеревается передать активы российскому менеджменту. Отмечается, компания также предоставляет ряд услуг по интеграции цепочки поставок, маркетингу и бизнес-аналитике, а также услуги по упаковке.

В России ее представляло основанное в 2003 году ООО «Рулог» (его учредитель, согласно данным ЕГРЮЛ, — зарегистрированная в Германии Havi Global Logistics GmbH). Гендиректором российского юрлица компании является гражданин России Кристиан Новак. Согласно данным базы «СПАРК», выручка «Рулога» в 2021 году составила 70 млрд рублей, чистая прибыль — 13 млн рублей.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

После начала специальной военной операции на Украине, 8 марта, McDonald's объявил о решении временно закрыть все 850 своих ресторанов в России. В некоторых регионах они вскоре действительно закрыли двери для клиентов, но в Казани продолжали работу вплоть до 10 июня.



К моменту объявления о временном закрытии «Макдоналдсов» в них работали 62 тысячи сотрудников. Американская корпорация заверила, что продолжит платить зарплату своим работникам в России, «которые вложили свое сердце и душу в бренд McDonald’s».

О полном прекращении работы в России McDonald's сообщила 16 мая.

— После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса, — гласило обращение компании.



В начале июня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. Незадолго до этого стало известно, что 100-процентную долю в этой компании получил российский бизнесмен Александр Говор.



О том, что он станет новым владельцем бизнеса McDonald's, сообщалось еще в мае, спустя несколько дней после того, как компания объявила, что покидает российский рынок. Александр Говор был крупным российским франчайзи американской корпорации. Его компания «ГиД» управляла 25 ресторанами сети в Сибири.



Спустя неделю после того, как ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's, был представлен новый логотип сети ресторанов. На эмблеме изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Зеленый фон символизирует качество продукции и обслуживания.

Теперь же у «Макдоналдса» начинается новая эпоха. В День России — 12 июня — открылся первый ресторан бывшей сети McDonald’s под новым названием «Вкусно — и точка». Новое название держали в секрете до самого последнего момента, пока весь интернет обсуждал возможные варианты и изучал заявки нового владельца в Роспатент.



В день открытия «Вкусно — и точка» в Москве стало известно, что в России каждую неделю планируется открывать от 50 до 80 ресторанов бывшей сети McDonald’s под новым названием. Пока же казанцам остается лишь ждать, когда у них появится возможность посетить обновленный «Мак».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин