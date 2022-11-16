Кабмин Татарстана увеличил ежемесячную надбавку к зарплате молодых педагогов

Кабинет министров Татарстана увеличил ежемесячную стимулирующую надбавку к зарплате молодых педагогов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, увеличение надбавки затронет молодых специалистов, работающих в госорганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых функция и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки, а также Министерство спорта Татарстана.

Так, возраст педагогов, имеющих право на надбавку, был поднят с 30 до 35 лет. Вместе с этим размер выплаты увеличен с 1 111 до 2 510 рублей. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, средняя зарплата школьных учителей в Татарстане сейчас составляет 49,8 тысячи рублей, педагогов в детсадах — 42,6 тысячи рублей, руководителей школ — 57,6 тысячи рублей, а заведующих детскими садами — 42,2 тысячи рублей.

В республике работают больше 76 тысяч педагогических работников, из которых более 36 тысяч преподают в школах, 22,3 тысячи — в детских садах, 3,4 тысячи — в учреждениях допобразования. Еще 11,4 тысячичеловек трудятся в организациях высшего и среднего профессионального образования.

Вместе с этим 64% жителей республики считают, что зарплата учителей должна превышать 100 тысяч рублей в месяц. Еще 20% татарстанцев выразили мнение, что достойной оплатой труда таких специалистов станет 61—100 тысяч рублей, 56% назвали цифру в 30—60 тысяч рублей. Остальные затруднились ответить.

С 2022 по 2024 год Татарстан получит на ежемесячные выплаты классным руководителям более 5,7 млрд рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».



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Максим Кокунин