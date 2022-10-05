Средняя зарплата школьных учителей Татарстана приблизилась к 50 тысячам рублей

Средняя зарплата школьных учителей в Татарстане сейчас составляет 49,8 тыс. рублей, педагогов в детсадах — 42,6 тыс. рублей, руководителей школ — 57,6 тыс. рублей, а заведующих детскими садами — 42,2 тыс. рублей, сообщает министерство образования по РТ.

В республике работают больше 76 тыс. педагогических работников, из которых более 36 тыс. преподают в школах, 22,3 тыс. — детских садах, 3,4 тыс. — в учреждениях допобразования. Еще 11,4 тыс. человек трудятся в организациях высшего и среднего профессионального образования.

Ведомство добавило, что в Татарстане продолжается реализация беспрецедентных грантов для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; учителей, подготовивших призеров и победителей Всероссийских олимпиад школьников, в том числе для преподавателей татарского языка и литературы, и других.

Фото: realnoevremya.ru

Так, в этом году только на поддержку педагогов, работающих с одаренными детьми, в республике выделено свыше 24 млн рублей.

А благодаря программе «Земский учитель», реализующейся в стране по инициативе президента России Владимира Путина, на вакантные должности в сельской местности удалось привлечь 32 педагогов, в частности десять — из Татарстана. Каждый из них при этом получил единовременную выплату в 1 млн рублей.

В то же время на сегодняшний день в школах Казани не хватает учителей начальных классов, математики, русского языка и физики.



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Илина Хакимова