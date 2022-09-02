Большинство татарстанцев считают, что учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей

Зарплата учителей должна превышать 100 тысяч рублей в месяц, считают 64% жителей Татарстана, опрошенных службой исследований hh.ru.



Еще 20% татарстанцев выразили мнение, что достойной оплатой труда таких специалистов станет 61—100 тысяч рублей, 56% назвали цифру в 30—60 тысяч рублей. Остальные затруднились ответить.

Среди жителей региона 78% не считают нынешнюю оплату труда учителей достойной. Обратной точки зрения придерживаются только 4%. Остальные затруднились ответить.

Большинство респондентов, назвавших достойной зарплатой для школьных учителей минимум 100 тысяч рублей — жители Москвы (этот вариант выбрали 79% жителей столицы), Московской области (75%), Санкт-Петербурга (72%) и Новосибирской области (70%), а еще Краснодарского края (66%).

Максимальную зарплату для учителей чаще всего выбирали маркетологи и рекламщики (79%), IT-специалисты (78%) и строители (77%), а реже всех — рабочий персонал и HR-менеджеры (по 57%).

Фото: realnoevremya.ru

С 2022 по 2024 год Татарстан получит на ежемесячные выплаты классным руководителям более 5,7 млрд рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

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Маргарита Головатенко