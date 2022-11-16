В Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления двух человек угарным газом

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления двух человек угарным газом, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Установлено, что сегодня ночью в Казани в квартире одного из домов по улице Научный городок 48-летний мужчина и 38-летняя женщина отравились угарным газом.

Напомним, у мужчины диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести, у женщины — тяжелой степени. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.

По данному факту следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Также сегодня сообщалось, что прокуратура Казани совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале месяца в Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления шести человек угарным газом. ЧП произошло в Азнакаево в квартире одного из домов на улице Нефтяников.

Газом отравились 29-летняя и 18-летняя девушки. Вместе с ними отравление также получили и четверо детей шести, пяти и двух лет и один новорожденный. Все они были госпитализированы.



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Максим Кокунин