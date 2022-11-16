В Советском районе Казани два человека отравились угарным газом в квартире — прокуратура проводит проверку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня ночью в Советском районе Казани мужчина и женщина отравились угарным газом в своей квартире. Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что надзорное ведомство проводит проверку в связи с данным происшествием.

Уточняется, что ЧП произошло в доме №1 на улице Научный Городок.

Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы сегодня около 01.13. У мужчины диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести, у женщины — тяжелой степени. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №7. Мужчина от госпитализации отказался.

Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

Фото: прокуратура Татарстана

В начале месяца в Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления шести человек угарным газом. ЧП произошло в Азнакаево в квартире одного из домов на улице Нефтяников.

Газом отравились 29-летняя и 18-летняя девушки. Вместе с ними отравление также получили и четверо детей шести, пяти и двух лет и один новорожденный. Все они были госпитализированы.



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Максим Кокунин