В Татарстан возбуждено уголовное дело по факту отравления шести человек угарным газом

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане по факту отравления шести человек угарным газом следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сегодня в Азнакаево в квартире одного из домов на улице Нефтяников, отравились угарным газом 29-летняя и 18-летняя девушки. Вместе с ними отравление также получили и четверо детей шести, пяти и двух лет и один новорожденный. Все они госпитализированы.



Следствием установлено, что одна из женщин пришла в гости с детьми к сестре. В какой-то момент она заметила, что дети начали задыхаться, позвонила отцу и попросила вызвать медиков, которые доставили пострадавших в больницу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного деле продолжается.

Также сегодня сообщалось, что Азнакаевская прокуратура организовала проверку после отравления детей неизвестным веществом в многоквартирном доме. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

По данным Главного управления МЧС России по Татарстану, с 1 января по 31 октября в республике зарегистрированы 32 случая отравления угарным газом, в результате которых погибли 9 человек, пострадали 66 человек (из них 27 детей).



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Максим Кокунин