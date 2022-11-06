«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо»

«Рубин» в матче 17-го тура первенства Первой лиги обыграл махачкалинское «Динамо». Счет составил 1:0 в пользу казанцев.

В первом тайме казанцы владели инициативой, но не реализовали свое преимущество. Во втором тайме «Динамо» завладело мячом, а «Рубин» пытался исправить ситуацию. В концовке игры (на 87-й минуте матча) гол забил нападающий Джоэль Фамейе.

30 октября «Рубин» сыграл матч с «Балтикой» — счет составил 3:3. Под самое завершение игры казанцам удалось выйти из роли догоняющих и сравнять счет. Тем не менее «Балтика» сохраняет вторую строчку в Первой лиге, а положение «Рубина» улучшилось несильно.



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Максим Кокунин