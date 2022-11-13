«Рубин» сыграл в ничью с «Енисеем» на домашней арене

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский «Рубин» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» (0:0) в матче 18-го тура первенства Первой лиги. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в столице Татарстана, сообщает пресс-служба команды.

Стоит отметить, что в первом тайме полузащитник казанцев Михаил Костюков забил мяч в ворота соперников, однако гол не был засчитан из-за офсайда. После этого удара Костюков получил травму и не смог продолжить участвовать в игре.

Во втором тайме «Рубин» долгое время контролировал мяч, но не смог забить ни одного гола. Также в конце матча, на 86-й минуте, главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий получил красную карточку.

Кроме того, в следующей игре (которая пройдет в Башкирии против ФК «Уфа») из-за сегодняшних желтых карточек не примут участие Руслан Безруков и Александр Мартынович.

В начале этого месяца на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) было принято решение о наказании «Рубина» закрытием фанатской трибуны во время игры с «Енисеем». Уточняется, что причиной такого решения стало скандирование ненормативной лексики болельщиками казанцев восьмой раз за сезон.

Напомним, в начале этого месяца «Рубин» в матче 17-го тура первенства Первой лиги обыграл махачкалинское «Динамо». Счет составил 1:0 в пользу казанцев.

В первом тайме казанцы владели инициативой, но не реализовали свое преимущество. Во втором тайме «Динамо» завладело мячом, а «Рубин» пытался исправить ситуацию. В концовке игры (на 87-й минуте матча) гол забил нападающий Джоэль Фамейе.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин