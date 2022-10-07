СИБУР — о просьбах отставки Слуцкого: «Мы не можем влиять на кадровую и трансферную политику клуба»

В СИБУРе прокомментировали просьбу фанатов ФК «Рубин» уволить руководство клуба и тренерский штаб во главе с тренером Леонидом Слуцким — такая петиция появилась на портале Change.org.

— Уважаемые болельщики ФК «Рубин», среди сотрудников СИБУРа объективно много поклонников главного футбольного клуба Татарстана, которые внимательно следят за спортивными результатами, вместе с вами радуются успехам команды и переживают ее временные неудачи, каждый на своем личном уровне.



Но на уровне организаций единственная связь между СИБУРом и «Рубином» — спонсорские контракты наших предприятий с футбольным клубом. Мы приняли на себя финансовые обязательства и в полной мере их выполняем. В том числе потому, что профессионально занимаемся нефтегазохимией, которая приносит средства и для поддержки клуба, и для пополнения бюджета всей республики. Но в области управления спортивными активами у нас нет ни экспертизы, ни права — владельцем ФК «Рубин» СИБУР тоже не является. Поэтому мы не можем влиять на кадровую и трансферную политику клуба или другие решения, принимаемые менеджментом.

Петиция появилась после того, как в среду казанский «Рубин» в гостях проиграл «Волге» в матче 1/32 финала регионов Кубка России по футболу и вылетел из турнира. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу ульяновской команды.

Автор петиции обращался к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и гендиректору СИБУРа Михаилу Карисалову. По его мнению, нынешняя ситуация с клубом негативно влияет не только на имидж «Рубина», но и на имидж Татарстана, спонсоров и всю аудиторию болельщиков.



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