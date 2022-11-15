Китай выступил против исключения России из G20

Сегодня в ходе встречи глав дипломатических ведомств России и Китая министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин выступает против исключения Москвы из G20 и других международных площадок. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Очень рады, что вы лично участвуете в саммите «двадцатки», представляете Россию, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках «двадцатки» и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов, — сказал дипломат, открывая двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите G20 на индонезийском острове Бали.

Он отметил, что готов обсудить с Сергеем Лавровым «вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений».

Фото: flickr.com

Напомним, что именно Сергей Лавров представляет Россию на саммите G20. Ранее в прессе долго обсуждался вопрос участия в мероприятии Владимира Путина, но позже стало известно, что президент на Бали не поедет. Причины такого решения не раскрываются.

Вместе с этим накануне появились слухи о возможной госпитализации Лаврова из-за якобы проблем с сердцем, но практически сразу же официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла эту информацию.

Ожидаемо, одной из тем G20 стала продолжающаяся специальная военная операция. Так, в частности, президент Индонезии Джоко Видодо призвал «закончить войну». Необходимость этого он озвучил в ходе открытия саммита.

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Диана Фатыхова