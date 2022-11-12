В Кремле объяснили почему Путин не будет участвовать в саммите G20

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о причине неучастия президента России Владимира Путина в саммите G20.



— Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в России, — сказал Песков.

Фото: kremlin.ru

Ранее стало известно, власти Индонезии подтвердили, что Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали. Но Россию в онлайн-формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В сентябре Песков заявил, что перед решением о формате участия президента России Владимира Путина в саммите G20 будут приниматься во внимание все факторы, в том числе касающиеся безопасности.

В апреле министр финансов председательствующей в текущем году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщила, что лидеров всех стран Группы двадцати (G20) пригласили на саммит объединения, в том числе и Владимира Путина.

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Илина Хакимова