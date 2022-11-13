Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где представит страну на саммите «Группы двадцати», который пройдет 15—16 ноября. Об этом сообщает «РИА Новости».

На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

В МИД отметили, что потенциал «Группы двадцати» сейчас снижается из-за деструктивных тенденций на фоне непростой ситуации в мировой экономике. Большинство из них является следствием грубых экономических просчетов, недобросовестной конкуренции и открытой конфронтации США и ЕС на международной арене, подчеркнули в министерстве.

Фото: flickr.com

Позавчера сообщалось, что Великобритания и ЕС намерены бойкотировать выступления российской делегации на саммите Группы двадцати (G20) .



Евросоюз хочет дать понять, что переговоры по мирному урегулированию должны проходить на приемлемых для Киева условиях. Также в ЕС полагают, что призыв к деэскалации в адрес России может отразиться в итоговой декларации саммита из-за позиции Москвы и Пекина. Сотрудничество Китая и РФ представитель ЕС охарактеризовал как «безграничную дружбу».

Президент России Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали. Но Россию в онлайн-формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что причина неучастия Путин в саммите G20 связана с его графиком.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин