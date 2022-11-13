В центре Стамбула прогремел взрыв — есть пострадавшие

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В центре Стамбула прогремел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал NTV.

— На улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле прогремел взрыв. В результате пострадало много людей. После инцидента было направлено множество медицинских бригад. Силы безопасности оцепили район, — говорится в сообщении.

Уточняется, что более десяти человек получили ранения. Полиция перекрыла проход к улице, где прогремел взрыв, жителей эвакуируют. Причина происшествия пока неизвестна.

Губернатор Стамбула Али Ерликая рассказал о наличии жертв и раненых в результате взрыва в центре Стамбуле.

— Сегодня, примерно в 16.20, в районе Бейоглу, на улице Истикляль произошел взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности, — сообщил он.

30 апреля 2017 года турецкая полиция задержала шестерых человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Правоохранители были уверены, что задержанные готовили теракты на День труда. Также 15 апреля в Стамбуле по подозрению в подготовке теракта полиция задержала около 50 человек.

*международная террористическая организация решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической, ее деятельность в России запрещена.

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Максим Кокунин