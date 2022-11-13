В результате взрыва в Стамбуле погибли четыре человека

Фото: скриншот из видео очевидца

В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека, 38 получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным телеканала TRT, взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль, а его причина пока неизвестна. В настоящее время проход на нее закрыт, а полицейские эвакуируют все прилегающие к ней улицы. Прокуратура страны рассматривает в качестве одной из версий взрыва — теракт.

Стоит отметить, что взрыв произошел далеко от российского Генконсульства. После взрыва ведомство сообщило, что не располагает информацией о соотечественниках, которые могли бы пострадать.

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Максим Кокунин