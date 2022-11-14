В результате теракта в Стамбуле пострадали трое россиян

Фото: скриншот из видео очевидца

В результате в Стамбуле пострадали трое российских граждан. Угрозы их жизням нет, сообщили в генконсульстве РФ.

Взрыв произошел в центре Стамбула на пешеходной улице Истикляль. В настоящее время проход на нее закрыт, а полицейские эвакуировали все прилегающие к ней улицы. Стоит отметить, что взрыв произошел далеко от российского Генконсульства. После взрыва ведомство сообщило, что не располагает информацией о соотечественниках, которые могли бы пострадать.

В результате взрыва погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения.

Власти квалифицировали взрыв как теракт. Его совершила гражданка Сирии, которая была направлена из города Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), говорится в сообщении управления безопасности Стамбула.