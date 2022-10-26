Ford продал долю в СП с «Соллерс» российскому юрлицу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Американская Ford Motor Company продала свою неконтролирующую долю (49%) в совместном предприятии (СП) с группой «Соллерс» (ООО «Соллерс Форд») российскому юрлицу, сообщает «Интерфакс».



Продажа последовала после полной остановки всех операций в России, включая производство легких коммерческих автомобилей Ford Transit, поставку деталей, IT и инженерную поддержку, в начале марта этого года.

Доля Ford в СП с «Соллерсом» будет передана российскому юрлицу предприятия ООО «Соллерс Форд» по номинальной стоимости. Ford сохраняет возможность выкупа акций в течение 5 лет, если ситуация в мире изменится.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале марта 2022 года Ford сообщил о приостановке деятельности в России вслед за другими иностранными автопроизводителями после объявления военной операции на Украине. СП в Елабуге ушло в простой с 3 марта.

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Маргарита Головатенко