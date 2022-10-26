«Соллерс» запустит в Елабуге производство новой линейки LCV под своим брендом до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Соллерс» до конца года запустит производство новой линейки легких коммерческих авто (LCV) под своим брендом на площадке СП с «Соллерс Форд» в Елабуге с высокими обязательствами по локализации, сообщает «Интерфакс».



Рассчитывается, что таким образом после ухода Ford рынку в скором времени предложат новые продукты российского производства.

Американская Ford Motor Company продала свою неконтролирующую долю (49%) в совместном предприятии (СП) с группой «Соллерс» (ООО «Соллерс Форд») российскому юрлицу. Продажа последовала после полной остановки всех операций в России, включая производство легких коммерческих автомобилей Ford Transit, поставку деталей, IT и инженерную поддержку, в начале марта этого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале марта 2022 года Ford сообщил о приостановке деятельности в России вслед за другими иностранными автопроизводителями после объявления военной операции на Украине. СП в Елабуге ушло в простой с 3 марта.

В сентябре СМИ сообщали, что «Соллерс» будет выпускать китайские автомобили JAC под собственной маркой. На мощностях завода «Соллерс Форд» в Елабуге планировали выпускать автомобиль, схожий по характеристикам с Ford Transit и Mercedes Sprinter.

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Маргарита Головатенко