Глава «Роснефти» Игорь Сечин: в мире нет единого энергетического рынка, нет никаких правил

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума, заявил, что единого энергетического рынка и единых правил в мире больше не существует.

— Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил, — сказал он.



По его словам, высокая волатильность, которая отмечалась все последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Тренды, которые обозначались ранее, и те, которые могут проявиться внезапно, действуют каждый самостоятельно, не поглощаются друг другом, полностью разрушая основы права.

О санкциях США:

Сечин рассказал, что санкционное давление США на энергорынке достигло кульминации и вылилось в диверсию, как на газопроводе «Северный поток». США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой, ее потеря означает невозможность воспроизводства себя как страны, подчеркнул глава «Роснефти».

— Соединенные Штаты вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии — финансовой, военной, политической и экономической — означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы, — заявил он.

Фото: wikipedia.org/Matt H. Wade

О энергокризисе в Европе:

Он также отметил, что скорость, с которой в Евросоюзе реализуются абсурдные идеи США, поражает, очередным примером является потолок цен на углеводороды.

— Поражает, с какой скоростью реализуется любое абсурдное предложение, вброшенное американской администрацией. Не успела Дженнет Йеллен, министр финансов США, вбросить идею «потолков», как за ее реализацию уже взялись старательные европейские функционеры, — сказал Сечин.

Вместе с этим он заявил, что ведение потолков цен на углеводороды покушается на основы рынка и суверенитета и вводит принцип «правильных» и «неправильных» стран. А отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций в энергетической отрасли ведут к дефициту энергоресурсов и росту цен на них, раскручивая инфляционную спираль в мире. По его мнению, причина энергокризиса в странах ЕС заключается не в событиях на Украине и не в пандемии коронавируса, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль и санкциях против России. Глава «Роснефти» также подчеркнул, что в Европе все еще нет технологий для реализации действительно эффективного энергоперехода.

Фото: pxhere.com

О проектах с дружественными странами:

Глава «Роснефти» в ходе своего выступления пригласил дружественные страны участвовать в проекте «Восток Ойл».

— Выход на реализацию проекта «Восток Ойл», который мы развиваем на севере Таймыра и на территории Красноярского края, позволит обеспечить любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая, — заявил Сечин.

Он отметил, что, приняв стратегическое решение о «развороте на Восток», Россия начала наращивать поставки энергоресурсов в АТР. В частности, с развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 миллионов тонн в 2021 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В завершение он сообщил, что «Роснефть» в сентябре запустила крупный газовый проект Харампур, несмотря на отсутствие финансирования от партнера.

— Продолжается успешная реализация совместных с ВР проектов. В сентябре, несмотря на отсутствие финансирования от нашего партнера, мы точно в запланированный срок запустили газовый проект Харампур, который позволил увеличить добычу компании на 11 миллиардов кубометров в год, — сказал он.

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Максим Кокунин