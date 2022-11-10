В Госдуму внесли законопроект о новых правилах усыновления детей

Кабмин внес в Госдуму законопроект, согласно которому воспитывающая усыновленного ребенка семья сможет усыновить последующего ребенка спустя год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении.



Также законопроект предлагает установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников перед всеми другими лицами быть опекунами при предварительной опеке.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Госдуму внесли законопроект, уточняющий понятие статуса «многодетная семья». Предлагается установить, что «многодетная семья — это семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей», в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы.



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Маргарита Головатенко