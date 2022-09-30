В Госдуму внесли законопроект, уточняющий понятие статуса «многодетная семья»

В Госдуму внесли законопроект, уточняющий понятие статуса «многодетная семья», его внесла в пятницу сенатор России Елена Шумилова, сообщает ТАСС.



В пояснительной записке указано, что законодательство России не устанавливает единого понятия статуса «многодетной семьи» — при этом субъекты РФ считают семью многодетной, если в ней воспитывается три и более ребенка в возрасте до 18 лет, постоянно или преимущественно проживающую на определенной территории.

Предлагается установить, что «многодетная семья — это семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей», в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы.

— В составе многодетной семьи не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, — сказано в документе.

Фото: realnoevremya.ru

В июле уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой рассмотрения вопроса финансирования расходов на проект закона «Об основах правового положения многодетных семей в РФ». По словам Волынец, многодетной следует признавать каждую семью, в которой воспитывают трое и более детей до достижения младшим из них 18 лет. На уровне федерального закона такая норма не утверждена, поэтому не все российские регионы придерживаются этого стандарта.



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Маргарита Головатенко