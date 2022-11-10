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В Татарстане разрабатывают программу по развитию школьного волонтерства

20:25, 10.11.2022
В Татарстане разрабатывают программу по развитию школьного волонтерства
Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан разрабатывает программу по развитию волонтерства среди школьников, сообщил «Интерфаксу» министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

Он рассказал, что проект называется «мы в деле», его разрабатывают вместе с Министерством образования и науки республики:

— Мы опираемся на принцип «добровольчество как норма жизни», для этого создаем многоступенчатую программу по развитию добровольчества среди начальных, средних, старших классов. Это будет одним из базовых направлений работы «Российского движения детей и молодежи» в Татарстане, — сказал Сулейманов.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи 14 июля. Обязанность разработки воспитательных программ и порядок реализации мероприятий закрепляется за Министерством просвещения России. 29 июля стало известно, что глава государства возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

В октябре Владимир Путин поручил правительству представить предложения по поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, а в ноябре поручил до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения.

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Маргарита Головатенко
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