Владимиру Путину представят предложения по поддержке детского движения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кабмину нужно представить идеи по формированию материально-технической базы движения, определить организации отдыха детей и их оздоровления, организации дополнительного образования, культуры и спорта, осуществляющие взаимодействие с указанным движением.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, со следующего учебного года в профобразовательных организациях России должна появиться должность советника директора по воспитанию.

В начале октября СМИ выяснили, что российское движение детей и молодежи могут назвать: «Пионеры России», «Большая перемена», «Юность», «Движение», «Российское движение детей и молодежи», «Вперед», «Вверх», «Первые», «Патриот», «Новое поколение».



Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи 14 июля. Обязанность разработки воспитательных программ и порядок реализации мероприятий закрепляется за Министерством просвещения России. 29 июля стало известно, что глава государства возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина