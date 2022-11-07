Владимир Путин поручил создать в России молодежное экологическое движение
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Ответственными назначены замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
Также он поручил Кабинету министров совместно с администрацией и властями Камчатского края обеспечить ежегодное проведение в регионе молодежного экологического форума «Экосистема».
Первый доклад по проделанной работе должен быть представлен до 1 февраля следующего года и далее подготавливаться каждый год. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
В конце октября в Татарстане сформировали организационный комитет по проведению Всероссийского экологического диктанта. Он пройдет в республике с 11 по 27 ноября.
Диктант организуют в целях повышения уровня экологической грамотности, формирования культуры населения и развития экологического просвещения, а также пропаганды бережного отношения к окружающей среде.
Цель оргкомитета — организация подготовки, проведение и подведение итогов Экодиктанта. Среди его задач:
- привлечение внимания населения Татарстана и республиканских СМИ к вопросам повышения экологической грамотности;
- обеспечение возможности для населения республики принять участие в Экодиктанте в онлайн- и офлайн-форматах, а также пройти образовательный курс по экологической тематике;
- развитие волонтерского движения и привлечение волонтеров для обеспечения работы площадок мероприятия;
- привлечение ресурсов и внебюджетного финансирования в целях организации Экодиктанта.
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