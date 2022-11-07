Владимир Путин поручил создать в России молодежное экологическое движение

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Ответственными назначены замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Также он поручил Кабинету министров совместно с администрацией и властями Камчатского края обеспечить ежегодное проведение в регионе молодежного экологического форума «Экосистема».

Первый доклад по проделанной работе должен быть представлен до 1 февраля следующего года и далее подготавливаться каждый год. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Фото: realnoevremya.ru

В конце октября в Татарстане сформировали организационный комитет по проведению Всероссийского экологического диктанта. Он пройдет в республике с 11 по 27 ноября.

Диктант организуют в целях повышения уровня экологической грамотности, формирования культуры населения и развития экологического просвещения, а также пропаганды бережного отношения к окружающей среде.

Цель оргкомитета — организация подготовки, проведение и подведение итогов Экодиктанта. Среди его задач:

привлечение внимания населения Татарстана и республиканских СМИ к вопросам повышения экологической грамотности;

обеспечение возможности для населения республики принять участие в Экодиктанте в онлайн- и офлайн-форматах, а также пройти образовательный курс по экологической тематике;

развитие волонтерского движения и привлечение волонтеров для обеспечения работы площадок мероприятия;

привлечение ресурсов и внебюджетного финансирования в целях организации Экодиктанта.

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Максим Кокунин