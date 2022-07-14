Владимир Путин подписал закон о создании движения детей и молодежи в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи, документ опубликован на интернет-портале правовой информации, сообщает RT.



Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники — ими в том числе могут быть и родители.

Обязанность разработки воспитательных программ и порядок реализации мероприятий закрепляется за Министерством просвещения России.

Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.

Замглавы Росмолодежи, экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, который, по данным СМИ, может возглавить новое движение, подчеркнул, что подписанный закон стал итогом совместной большой работы:

— Мы с коллегами со всей страны провели большую подготовительную работу. Региональные и федеральные органы власти, общественные институты, родители, а главное, дети — никто не остался в стороне. Впереди еще больше работы вместе с детьми и молодежью, — написал он в своем telegram-канале.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В мае глава Комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина сообщала, что структура новой общероссийской молодежной организации, которую планируется создать, будет напоминать пионерию. Путин в июне этого года поддержал идею о создании в стране единого детского движения.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко