Татарстанцев предупредили о тумане и сильном ветре в пятницу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане ожидается ухудшение погоды. В Гидрометцентре республики прогнозируют туман и сильный ветер.

Сегодня вечером, а также ночью и утром в пятницу, 11 ноября, в Татарстане, в том числе и в Казани, возможен туман. Также завтра днем в республике ожидается сильный юго-западный ветер — его порывы могут достигать 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие три дня сохранится аномально теплая погода — воздух прогреется до +3..+8 градусов. Однако уже в начале следующей недели резко похолодает. Температуры опустятся до -7 градусов.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, дождь и умеренный юго-западный ветер. Днем температуры достигнут +8 градусов.



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Татьяна Демина