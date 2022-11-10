Сегодня в Татарстане потеплеет до +8 градусов

В четверг, 10 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. В Гидрометцентре республики также прогнозируют дождь, туман и умеренный юго-западный ветер.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит +3..+8 градусов. В Казани прогнозируется от +5 до +7°С, в Набережных Челнах — от +3 до +6°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 11—12 ноября, возможны дожди. Ночью ожидается от 0 до +5°С, днем — от +2 до +7 градусов.

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Татьяна Демина