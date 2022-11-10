Сегодня в Татарстане потеплеет до +8 градусов
В четверг, 10 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. В Гидрометцентре республики также прогнозируют дождь, туман и умеренный юго-западный ветер.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит +3..+8 градусов. В Казани прогнозируется от +5 до +7°С, в Набережных Челнах — от +3 до +6°С.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 11—12 ноября, возможны дожди. Ночью ожидается от 0 до +5°С, днем — от +2 до +7 градусов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым