В Татарстане перед судом предстанут родители годовалой девочки, которая разбилась, выпав из окна

В Набережных Челнах 35-летний и 29-летняя супруги, чья годовалая дочь погибла, выпав из окна квартиры на пятом этаже, предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 24 августа этого года обвиняемые, проживавшие в одном из домов в поселке ГЭС Набережных Челнов, после совместного распития спиртного, легли спать, оставив без присмотра малолетних дочерей 2019 и 2021 года рождения.

Младшая девочка забралась на табурет, а оттуда — на подоконник и выпала в открытое окно, которое не имело ручки и защитных приспособлений. В результате падения из окна пятого этажа она получила травмы, несовместимые с жизнью, и в тот же день скончалась в больнице.

Обвиняемые признали причастность к совершению преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР по РТ

Напомним, уголовное дело было возбуждено на следующий день после трагедии. Девочка была госпитализирована в БСМП, а на место происшествия выезжал лично заместитель прокурора Автограда Айдар Салимуллин.

В том же месяце в Набережных Челнах четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и выжил, его состояние оценивалось как тяжелое.

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Максим Кокунин