Татарстанцам не выдают бесплатные катетеры — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Жители Татарстана с диагнозом спина бифида в течение нескольких месяцев не могут получить катетеры, которыми по закону должен обеспечивать Фонд социального страхования. Родителям детей с таким диагнозом приходится покупать катетеры самим, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В большинстве случаев люди, рожденные с диагнозом спина бифида имеют проблемы с мочеиспусканием, поэтому ребенку с таким диагнозом необходимо тщательно контролировать функцию работы мочевого пузыря. Главный помощник в этом — одноразовый катетер. Таких одному ребенку в месяц нужно примерно 200 штук.

По словам юриста благотворительного фонда «Спина бифида», некоторые дети не могут получить катетеры еще с прошлого года, несмотря на то, что нуждаются в них ежедневно минимум шесть раз в сутки.

В Фонде социального страхования пояснили, что причина задержки заключается в отсутствии российских катетеров. Их производят только за рубежом, а с иностранными компаниями в этом году были сложности с заключением государственных контрактов.

Однако 1 ноября контракт все же удалось подписать с прежним поставщиком — филиалом зарубежной компании. Со дня на день должна начаться отгрузка. По расчетам Фонда уже в ноябре катетеры должны начать поставлять всем, кому они положены по закону. Новые партии рассчитаны на новый период. Все, что родители купили сами, возместят по ценам 2019 года. Уплаченную разницу, согласно федеральному приказу, возмещать не будут.

«Реальное время» рассказывало о цене жизненно важных средств реабилитации и «не зависящих» от ФСС причинах, по которым инвалиды лишились их в этом году.

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Маргарита Головатенко