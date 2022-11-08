В Елабужском районе Татарстана грузовик столкнулся с автобусом — есть пострадавшие

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Елабужском районе Татарстана лоб в лоб столкнулись вахтовый автобус НефАЗ и грузовой автомобиль КАМАЗ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Авария случилась в 16.40 около особой экономической зоны «Алабуга». В автобусе находились 20 человек, без детей. По предварительным данным, трое человек пострадали, один погиб. В грузовике был только водитель, предварительно сообщается, что он не пострадал.

Для ликвидации последствий ДТП привлекли 28 человек, семь единиц техники, из них от МЧС России — семь человек, две единицы техники.

7 ноября сообщалось о ДТП на 2 км трассы Елабуга — Лекарево — Армалы в Елабужском районе Татарстана: 35-летняя женщина, находясь за рулем Renault, выбрала небезопасную скорость, съехала в кювет встречного направления, после чего автомобиль опрокинулся. Машина получила значительные механические повреждения. Благодаря пристегнутому ремню безопасности водитель не получил серьезных травм.



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Маргарита Головатенко