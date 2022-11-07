Исследование: в Казани для счастья нужно 175 тысяч рублей в месяц

Для счастья среднестатистическому жителю Казани нужно 175 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит онлайн-сервис по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, в апреле текущего года эта сумма также равнялась 175 тысячам рублей, в ноябре 2021-го — 174 тысячам рублей, в мае 2021-го — 163 тысячам, в январе этого же года — 158 тысячам рублей, в 2019 году — 160 тысячам рублей, а в 2018 году — 156 тысячам рублей.

В топ-5 городов с наиболее высокими запросами вошли — Москва (250 тысяч рублей), Ростов-на-Дону (205 тысяч), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тысяч), Санкт-Петербург (197 тысяч), Хабаровск и Новосибирск (по 195 тысяч). Наиболее скромными в октябре оказались — Оренбург (150 тысяч), Рязань (152 тысячи) и Ижевск (155 тысяч).

Стоит отметить, что в относительном выражении за полгода в Новокузнецке счастье «подешевело» на 6%, в Кемерове и Ижевске — на 3%. Больше всего же за шесть месяцев выросли запросы новосибирцев (+10%), москвичей (+9%) и краснодарцев (+8%).

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

В конце прошлого месяца сообщалось, что в Татарстане прошедшим испытательный срок сотрудникам увеличивают зарплату в 69% компаний. Еще в 39% компаний предпочитают действовать точечно. В среднем заработок увеличивается на 21%.

Вместе с этим в октябрьском рейтинге самых высокооплачиваемых предложений в Казани первую строчку занимает вакансия продавца-консультанта в тканевом магазине. Ему готовы платить до 150 тысяч рублей. На втором месте вакансия менеджера по логистике и руководителя проектных продаж.



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Максим Кокунин