В Татарстане после прохождения испытательного срока 69% компаний увеличивают зарплату

В Татарстане прошедшим испытательный срок сотрудникам увеличивают зарплату в 69% компаний. Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob.

В ходе опроса выяснилось, что после прохождения испытательного срока зарплату сотрудникам поднимают 30% компаний. Еще в 39% компаний предпочитают действовать точечно. В среднем заработок увеличивается на 21%.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, 24% казанцев, ушедших с места работы до истечения испытательного срока, увольнялись по своему желанию, 9% — по воле работодателя. Причем чем выше зарплата, тем меньшее количество соискателей уходит во время испытательного срока.

В октябрьском рейтинге самых высокооплачиваемых предложений в Казани первую строчку занимает вакансия продавца-консультанта в тканевом магазине. Ему готовы платить до 150 тысяч рублей. На втором месте вакансия менеджера по логистике и руководителя проектных продаж.



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Елизавета Пуншева