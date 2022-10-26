Исследование: больше всего в Казани получает продавец-консультант в магазине тканей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябрьском рейтинге самых высокооплачиваемых предложений в Казани первую строчку занимает вакансия продавца-консультанта в тканевом магазине. Ему готовы платить до 150 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении «Реального времени».

На 2-м месте вакансия менеджера по логистике и руководителя проектных продаж. Ему в столице Татарстане предлагают до 120 тысяч рублей.



В рейтинг профессий с высоким доходом попал и оператор станка с ЧПУ в авиационной корпорации — при условии вахтового метода работы он может получать до 106 тысяч рублей. От 100 тысяч готовы платить монтажнику в мебельной компании.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Менеджера по продажам в городе чаще всего ищут через аукционы, им предлагают до 100 тыс. рублей. На эту должность компании готовы рассмотреть также и кандидатов с ограниченными возможностями. Замыкает рейтинг фрезеровщик на производстве с зарплатой от 93 тысяч рублей.

Согласно одному из исследований, зарплатные предложения в сентябре в Татарстане выросли на 2% относительно августа и составили в среднем 49 тысяч рублей. Наиболее ощутимый прирост на данный момент наблюдается в оплате труда административного персонала: в сентябре +7% по сравнению с августом.



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Илина Хакимова