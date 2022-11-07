Главное о коронавирусе на 7 ноября: траты россиян на лекарства, ВОЗ об искусственном происхождении COVID-19

В Татарстане шестую неделю подряд сокращается число госпитализаций

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 117 человек. Всего на 7 ноября в республике зарегистрировано 188 378 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 185 196 человек, за минувшие сутки — 118. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 16 человек.

В Татарстане впервые за длительное время за неделю выявили менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом. С 31 октября по 6 ноября им заболели 936 человек, что на 6,5% меньше, чем за предыдущие 7 дней. С 24 по 30 октября в Татарстане зарегистрировали 1 001 случай заражения коронавирусом. С 17 по 23 октября выявили 1 321 зараженного.



Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в казанском ТЦ «Южный» с понедельника прекратил свою работу. Теперь прививки можно сделать только в поликлиниках города, а ночью — в больнице №7.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане шестую неделю подряд сокращается число госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 31 октября по 6 ноября в больницы попал 191 житель республики. По сравнению с предыдущей неделей число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане сократилось на 11%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. С 24 по 30 октября в больницах оказались 215 заболевших.



Вооруженные конфликты влияют на распространение коронавируса

За последние сутки в России выявили 4 421 случай коронавируса, выздоровели 4 944 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 468 271, а выздоровевших — до 20 860 277. Госпитализировали за сутки 496 человек. Умер за сутки 61 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 390 649 человек.



В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 32%. Такая тенденция фиксируется уже седьмую неделю. Об этом сообщил глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Он также уточнил, что в 98% случаев заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно.

В Центре развития перспективных технологий сообщают, что траты россиян на лекарства для лечения коронавируса в третьем квартале 2022 года снизились на 25% относительно третьего квартала прошлого года. За этот период жители страны потратили 15,3 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В ВОЗ не верят в искусственное происхождение коронавируса. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. «ВОЗ собирала большую комиссию, которая этим занималась. Было выявлено четыре гипотезы о происхождении вируса, но ни одна из них не говорит о том, что с самого начала кто-то где-то сделал вирус искусственно. Одна из этих гипотез была о возможной утечке вируса из каких-то исследовательских лабораторий, но это была самая маловероятная из гипотез», — подчеркнула она.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, вооруженные конфликты в мире влияют на распространение коронавируса и других инфекций. «Любая такая конфликтная ситуация приводит к меньшему доступу к услугам здравоохранения, идет абсолютное снижение профилактики, потом происходит миграция населения — люди находятся в разных местах вместе, а не находятся дома», — подчеркнула она.



В Китае впервые за два года прошел Пекинский марафон

В мире коронавирусом нового типа на 9.21 (мск) заразились 632 616 235 раз, 6 600 607 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 741 764). На второй строчке — Индия (44 661 504), на третьей — Франция (37 140 238), на четвертой — Германия (35 823 771), на пятой — Бразилия (34 849 063).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 072 594). За ними следуют Бразилия (688 332), Индия (530 509), Россия (382 705, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 424).



За время пандемии было сделано 12 849 295 684 инъекции вакцины против коронавируса.

В Китае впервые за два года состоялся Пекинский марафон, отмененный несколько раз из-за коронавируса. В нем приняли участие 20 тысяч человек. При этом профилактические меры соблюдались, как обычно. Все бегуны обязывались ревакцинироваться, не выезжать из города в течение одной недели до соревнования и ежедневно сообщать о состоянии своего здоровья.



Фото: pxhere.com

В Объединенных Арабских Эмиратах с 7 ноября отменяют все ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Ношение масок станет необязательным во всех учреждениях, кроме медицинских и центров для людей с ограниченными возможностями. Однако требование сохранять пятидневную самоизоляцию при заражении инфекцией остается в силе.

В Шанхае из-за вспышки распространения коронавируса посетителей Диснейленда несколько часов не выпускали из парка. Выйти можно было только с отрицательным тестом. Аттракционы при этом продолжали работать.

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Елизавета Пуншева