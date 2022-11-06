В Татарстане за неделю выявили менее 1 тысячи случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане впервые за длительное время за неделю выявили менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом. С 31 октября по 6 ноября им заболели 936 человек, что на 6,5% меньше, чем за предыдущие 7 дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

С 24 по 30 октября в Татарстане зарегистрировали 1 001 случай заражения коронавирусом. С 17 по 23 октября выявили 1 321 зараженного.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего на сегодняшний день в Татарстане зафиксирован 188 261 случай COVID-19. Вылечились от него за это время 185 078 человек. Умерли 2 005 татарстанцев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 6 ноября читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина