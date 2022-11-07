В Татарстане шестую неделю подряд снижается число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане шестую неделю подряд сокращается число госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 31 октября по 6 ноября в больницы попал 191 житель республики.

По сравнению с предыдущей неделей число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане сократилось на 11%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. С 24 по 30 октября в больницах оказались 215 заболевших человек.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане зарегистрирован 188 261 случай COVID-19. Вылечились от него за это время 185 078 человек. Умерли 2 005 татарстанцев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина