Казань оказалась на 3-м месте среди наиболее востребованных направлений для внутреннего туризма

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань оказалась на 3-м месте среди наиболее востребованных направлений для внутреннего туризма. Так, побывать в столице Татарстана хотели бы 8% респондентов, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

Стоит отметить, что среди опрошенных наибольшее желание посетить Казань изъявляют женщины — 8% (против 6% от мужчин).

Самым востребованным направлением для россиян остается Санкт-Петербург (19%). На 2-м месте — города Золотого Кольца: отправиться в Сергиев Посад, Ярославль, Ростов, Владимир или Суздаль мечтают 9% опрошенных. Следом за Казанью идут Москва и Калининград — по 7%, Иркутск — 6%. Крым — самое желанное направление для каждого двадцатого россиянина, столько же не прочь увидеть Горно-Алтайск и его окрестности.

По 4% считают отличными местами для туризма Сочи, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и города Северного Кавказа — Пятигорск, Минеральные Воды, Грозный, Кисловодск. Посмотреть Карелию, Нижний Новгород и Краснодар хотели бы по 3% респондентов. По 2% назвали Мурманск и Южно-Сахалинск, а 1% готов отправиться в путешествие по любым городам России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 9 месяцев этого года численность клиентов, размещенных в отелях и гостиницах Татарстана, составила 6,6 млн человек. Объем реализации туристских, санаторно-оздоровительных и гостиничных услуг составил в общей сложности за этот период 1,9 млрд рублей.



Напомним, Татарстан вошел в топ-5 самых популярных направлений летнего отдыха по России — республика оказалась на 4-м месте (доля туристического спроса по стране составила 6%). Внутри Татарстана 98% спроса от туристов пришлось на Казань. Кроме того, столица республики попала в тройку самых популярных городов для путешествий в сентябре.



Стоит отметить, что за 8 месяцев этого года туристический поток в основные турцентры Татарстана вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин