Турпоток в Татарстан за восемь месяцев увеличился почти на половину

За восемь месяцев этого года туристический поток в основные турцентры Татарстана вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщила заместитель председателя Госкомитета республики по туризму Айгуль Балахонцева.

Загрузка гостиниц в республике по сравнению с прошлым годом выросла на 8%. За восемь месяцев текущего года три татарстанских аэропорта — Казань, Бегишево и Бугульма — перевезли около 3 млн пассажиров, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков.

Фото: Максим Платонов

Аэропорт столицы Татарстана принял 2,5 млн человек. Чаще всего в этом году пассажиры летали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Минеральные Воды. Самыми популярными международными направлениями стали Анталья, Стамбул, Дубай, Худжанд и Душанбе, сообщается на сайте мэрии города.

В августе стало известно, что Казань в первом полугодии 2022 года приняла 1,6 миллиона туристов. Загрузка объектов туристической инфраструктуры в городе составила 95%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».