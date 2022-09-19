Татарстан вошел в топ-5 самых популярных направлений летнего отдыха по России

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-5 самых популярных направлений летнего отдыха по России — республика оказалась на четвертом месте (доля туристического спроса по стране составила 6%). Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса онлайн-бронирования «Циан» (есть в распоряжении «Реального времени»).

На первом месте находится Санкт-Петербург, далее идет Москва, третье место занял Сочи, а замыкает пятерку — Геленджик.

Стоит отметить, что внутри Татарстана 98% спроса от туристов пришлось на Казань. Причем он был сосредоточен не в центральном Вахитовском районе (30%), а Ново-Савиновском (35%), где немало жилых комплексов имеют вид на главные достопримечательности города.

Средний бюджет забронированной летом квартиры в посуточную аренду в среднем по России летом 2022 года находился на уровне 3 тысяч рублей. В Казани он составлял 2,5 тысячи рублей за среднюю площадь жилого помещения в 48,1—48,2 кв. м.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин рассказал, что Казань попала в рейтинг популярных для посещения в летние отпуска мест России.

— В этом году у нас вот этот топ-5 сложился из Алтая, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, — сказал он.

Еще неделей ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) также сообщала, что Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий по итогам осеннего этапа программы туристического кешбэка.

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Максим Кокунин