За 9 месяцев этого года в отелях Татарстана разместили 6,6 млн человек

За 9 месяцев этого года численность клиентов, размещенных в отелях и гостиницах Татарстана, составила 6,6 млн человек. Такие данные приводит Госкомитет республики по туризму.

Уточняется, что объем реализации туристских, санаторно-оздоровительных и гостиничных услуг составил в общей сложности за этот период 1,9 млрд рублей.

Только Свияжск и Болгар в этом году посетили 1,6 млн туристов. В целом в регионе наблюдается рост как внутреннего, так и внешнего туристического потока.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, Татарстан вошел в топ-5 самых популярных направлений летнего отдыха по России — республика оказалась на четвертом месте (доля туристического спроса по стране составила 6%). Внутри Татарстана 98% спроса от туристов пришлись на Казань. Кроме того, столица республики попала в тройку самых популярных городов для путешествий в сентябре.



Стоит отметить, что за восемь месяцев этого года туристический поток в основные турцентры Татарстана вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.



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Максим Кокунин