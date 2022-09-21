Казань замкнула тройку самых популярных городов для путешествий в сентябре

Казань вошла в тройку самых популярных городов для путешествий в сентябре по данным системы онлайн-бронирования гостиниц Bronevik.com, сообщает «РИА Новости».



Традиционно самое большое количество бронирований приходится на Москву — в первый осенний месяц 13% пришлось на российскую столицу. Спрос сохраняется вне зависимости от сезона. Второе место занял Санкт-Петербург (9% бронирований). Город на Неве популярен, поскольку может предложить туристам развлечения в любое время дня и ночи.

На Казань приходится 4% бронирований. Город считается одним из лучших направлений для экскурсий. Так, экскурсия по местному кремлю объединяет целый комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников.

Фото: realnoevremya.ru

Четвертое и пятое места (по 2% бронирований) разделили два наиболее актуальных во время бархатного сезона направления Краснодарского края — Сочи и Адлер. В десятку самых популярных городов для отдыха в сентябре также вошли Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Калининград.

Татарстан вошел в топ-5 самых популярных направлений летнего отдыха по России — республика оказалась на четвертом месте (доля туристического спроса по стране составила 6%). Внутри Татарстана 98% спроса от туристов пришлось на Казань.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко