В Киеве рассматривают возможность полной эвакуации при отключении электричества

Власти Киева рассматривают возможность эвакуации 3 млн жителей города при полном отключении электричества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой газету The New York Times.

— Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения, — заявил глава службы безопасности киевской администрации Роман Ткачук. При таком исходе не менее чем за 12 часов чиновники получат уведомление от служб о том, что сеть находится на грани отказа.

— Мы начнем информировать людей и просить их уйти, — заявил Ткачук.

Киев также готовит к зиме около 1 тысячи обогревательных укрытий, большинство из которых находятся в учебных заведениях. Ткачук отметил, что в настоящее время ситуация с электричеством в городе управляемая.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале месяца президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ударов России было повреждено 40% энергоинфраструктуры страны. В частности, это тепло- и гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали.

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Максим Кокунин