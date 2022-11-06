Дневной сон усугубляет тревожные воспоминания

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) и Тюбингенского университета (Германия) провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что сон влияет на память об испытанном человеком страхе.

Нейробиологи пришли к выводу, что сон в течение дня усиливает память о тревожных и страшных событиях, но аналогичный эффект усиления памяти также наблюдается и после периода спокойного бодрствования.

Исследователи подчеркивают, что понимание того, какой эффект оказывает сон в ситуациях, где возникает эмоциональная травма, важно для формирования эффективных стратегий поведения с пострадавшими во время какой-либо катастрофы, людьми с паническим или посттравматическим стрессовым расстройствами.

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Участники эксперимента проходили парадигму обусловливания страха, а именно слушали звук-раздражитель — сначала слышали нейтральный звук, а затем он периодически сочетался с шумом, ожидание которого вызывает тревогу и страх. Ученые отмечают, что многие оценивают этот раздражитель как более неприятный, чем даже удары электрическим током, также часто используемые в исследованиях страха. Реакцию страха изучали с помощью электроэнцефалографии до и после сна или равного по времени периода бодрствования у 18 здоровых молодых людей.

Восстановление режима сна и возвращение в рабочий ритм займет около двух недель. Ускорить процесс помогут систематический отход ко сну и пробуждение в одно и то же время, сообщил руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин. Еще один врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала о влиянии стресса на сон и о том, как улучшить качество сна. Врач отметила, что 30% не могут спать под воздействием стресса и считают это нормой.



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Илина Хакимова