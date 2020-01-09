Сомнолог рассказал, как восстановить режим сна после праздников

Восстановление режима сна и возвращение в рабочий ритм займет около двух недель. Ускорить процесс помогут систематический отход ко сну и пробуждение в одно и то же время, сообщил руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

«Надо придерживаться своего рабочего графика — вставать и ложиться примерно в одно и то же время, плюс полчаса, на протяжении рабочей недели, включая выходные. Это очень важно, потому что большинство людей в течение рабочей недели не досыпают и отсыпаются в выходные», — отметил эксперт.

Он напомнил, что нормой для взрослого человека является семь-девять часов сна,а самым оптимальным временем отхода ко сну и пробуждению — с 10 часов вечера до семи часов утра.

Врач отметил, что постоянный недосып может привести к дневной сонливости, ухудшению настроения, и даже к расстройству пищевого поведения. Так, для поддержания бодрости человек начинает потреблять больше кофе и сладкого, что в дальнейшем также скажется на качестве сна.

Для того, чтобы быстрее засыпать и иметь крепкий сон Калинкин посоветовал ограничить количество света в комнате в вечерние часы, в том числе минимизировать свечение экранов телевизоров, компьютеров и телефонов. Также следует свести к минимуму употребление кофеиносодержащих напитков во второй половине дня, не рекомендуется пить алкогольные напитки и курить, передает ТАСС.

Ранее эксперт рассказал о правильном режиме сна в новогодние праздники.

