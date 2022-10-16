Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT рассказала о влиянии стресса на сон и о том, как улучшить качество сна. Врач отметила, что 30% не могут спать под воздействием стресса и считают это нормой.
— Когда человек в ожидании раннего вылета, перед ответственным мероприятием или после конфликтных, непростых ситуаций может не спать — это нормально. Первая рекомендация для людей, которые плохо спят после стресса, — понять, что это может быть и нормальным явлением, если они на протяжении всей жизни склонны к подобному, это называется реактивный сон, — объяснила сомнолог.
Специалист пояснила: если человек понимает, что это его индивидуальный вариант нормы, то чаще всего «у него меньше фокуса на проблеме стресса».
— Если человек не поспал на фоне стресса одну ночь, то ему стоит встать в свое обычное время, не давать себе дополнительного времени, чтобы отоспаться, прилечь днем или пораньше лечь вечером… просто среагировать на это как на будничную ситуацию, и с большой вероятностью сон скоро стабилизируется, — рассказала Черкасова.
Специалист в феврале рассказывала, что на возникновение бессонницы могут повлиять неправильный образ жизни, недостаточная физическая активность, избыток кофеина и гаджетов, а также стресс.
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