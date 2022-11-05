Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов

В субботу, 5 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В Гидрометцентре республики также прогнозируют небольшой снег, в том числе мокрый.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит 0... +3 градусов. В Набережных Челнах ожидается от +1 до +3°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Синоптики также прогнозируют слабый до умеренного ветер. На дорогах местами возможна гололедица.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 7—8 ноября, осадков не ожидается. Ночью температуры опустятся до -1... -6°С. Днем ожидается от +2 до -1°С.



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Татьяна Демина