Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов
В субботу, 5 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В Гидрометцентре республики также прогнозируют небольшой снег, в том числе мокрый.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит 0... +3 градусов. В Набережных Челнах ожидается от +1 до +3°С.
Синоптики также прогнозируют слабый до умеренного ветер. На дорогах местами возможна гололедица.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 7—8 ноября, осадков не ожидается. Ночью температуры опустятся до -1... -6°С. Днем ожидается от +2 до -1°С.
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