Татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах в субботу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В субботу, 5 ноября, на дорогах Татарстана ожидается гололедица. Об этом жителей предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, гололедица на дорогах, в том числе и в Казани, ожидается завтра ночью и утром.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями и умеренный северо-западный ветер. Местами возможен небольшой мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха днем составит от +3 до -1°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 7—8 ноября, осадков не ожидается. Ночью температуры опустятся до -1... -6°С. Днем ожидается от +2 до -1°С.



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Татьяна Демина