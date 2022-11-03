В выходные в Татарстане ожидается снег и до -1 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшие длинные выходные — с 4 по 6 ноября — в Татарстане ожидаются небольшие осадки — снег, в том числе мокрый. Днем температуры опустятся до -1 градуса.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 4—5 ноября, ожидаются небольшие осадки и умеренный северо-западного направления ветер. На дорогах местами гололедица.

Ночью 4 ноября похолодает до +1... -4°С, на востоке — до -8 °С, а 5 ноября — до -1... -6°С. Днем ожидается от +3 до -1°С.

Ночью в воскресенье, 6 ноября, местами, преимущественно на востоке Татарстана, возможен небольшой снег, в том числе мокрый. Днем, с ростом атмосферного давления, осадки прекратятся. Ночью прогнозируется от 0 до -5 градусов, днем — от +2 до -1°С.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 7—8 ноября, осадков не ожидается. Ночью температуры опустятся до -1... -6°С. Днем ожидается от +2 до -1°С.

Сегодня, 3 ноября, в Татарстане установилась облачная погода. Местами наблюдаются небольшие осадки смешанного характера. В полдень зафиксировано от +3 градусов на западе и до -2°С на востоке.



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Татьяна Демина